Vinicius forcé de partir du Real Madrid, l'argent est roi

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Confronté à quelques difficultés sur le plan financier, le Real Madrid n’est plus opposé à un départ de sa star Vinicius Junior en Arabie Saoudite lors du prochain mercato afin de renflouer ses caisses.

L’été dernier, l’Arabie Saoudite a tenté l’énorme coup Vinicius. Un contrat totalement dingue a été proposé à la star brésilienne, qui a logiquement réfléchi un moment avant de finalement décliner la proposition saoudienne. « Vini » a juré fidélité au Real Madrid pour au moins une saison de plus, mais qu’en sera-t-il l’été prochain ? Avant même de savoir ce que souhaite le joueur, le Real Madrid planche sur la question et selon les informations de Sport, certains dirigeants très influents de la Casa Blanca sont favorables à un transfert de Vinicius en Arabie saoudite lors du prochain mercato.

Chivo Pérez, fils du président Florentino Pérez fait notamment partie de ceux qui souhaitent voir le Brésilien quitter la capitale espagnole en raison des nombreuses polémiques régulièrement liées à Vinicius et de l’argent que son départ pourrait rapporter. Confronté à des problèmes financiers en raison d’un stade plus coûteux et moins rentable que prévu, le Real Madrid ne peut plus se permettre de cracher sur une proposition délirante si celle-ci arrive sur la table. Et ce pourrait bien être le cas avec Vinicius car Sport l’affirme, l’Arabie Saoudite est prête à lâcher 500 millions d’euros au Real Madrid pour recruter le dauphin de Rodri au classement du Ballon d’Or 2024.

Une offre de 500 millions d'euros de l'Arabie Saoudite ?

Avec une telle somme entre les mains, le club merengue n’aura pas d’autre choix que d’accepter selon le média espagnol, alors qu’un salaire avoisinant les 200 millions d’euros pourrait être proposé à Vinicius. Reste que de son côté, le joueur se sent bien au Real Madrid, où il est sous contrat jusqu’en 2027. Et pour l’instant, le Brésilien, qui rêve toujours du Ballon d’Or, n’est pas dans l’optique de partir. Un petit bras de fer pourrait donc s’installer dans les semaines et les mois à venir entre certains conseillers de Florentino Pérez et le clan de Vinicius, surtout si l’offre saoudienne venait à se matérialiser d’ici le prochain mercato.