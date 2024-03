Vinicius pète un câble, le Real lui dit adieu un mois

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Vinicius Junior a encore montré les deux faces de sa personnalité à Osasuna samedi. Le Brésilien s'est mué en buteur de génie avec un doublé mais il s'est aussi montré râleur ce qui lui a octroyé une nouvelle suspension en Liga.

Il ne se passe pas une semaine en Liga sans que Vinicius Junior n'entre dans le collimateur des arbitres et des officiels. Samedi après-midi, cela aurait pu en être autrement puisque le Real Madrid a connu un succès tranquille à Osasuna 4-2. Le Brésilien a d'ailleurs marqué un doublé sur la pelouse de Pampelune. De quoi le rendre plus calme ? Pas vraiment. L'ailier brésilien a encore trop râlé auprès de l'arbitre du match, M.Juan Martinez Munuera. Ce dernier a finalement averti la star madrilène à la 43e minute du match. Un carton jaune qui prive Vinicius du prochain match de championnat contre l'Athletic Bilbao, le 31 mars prochain soit après la trêve internationale.

Vinicius a déjà récolté 31 cartons jaunes au Real !

Ainsi, Vinicius ne jouera plus avec le Real Madrid avant le quart de finale aller de Ligue des champions contre Manchester City. En effet, après le match contre Bilbao, le Real Madrid sera au repos pendant une semaine avec la programmation de la finale de la coupe du Roi entre Bilbao et Majorque. Une absence évitable et quelque peu problématique qui a irrité Carlo Ancelotti sur le bord du terrain. Il faut dire que l'Italien venait de perdre Jude Bellingham pour deux matchs après les incidents du match Valence-Real Madrid.

#LoMásLeído Vinicius no volverá a jugar con el Madrid hasta el City https://t.co/YeKZBzPwWU — MARCA (@marca) March 17, 2024

Surtout, Vinicius est trop coutumier du fait en Espagne. L'ailier brésilien est un joueur indiscipliné au Real Madrid. Le quotidien Marca a comptabilisé les cartons jaunes reçus par Vinicius depuis son arrivée en 2018. Il a déjà récolté 31 cartons jaunes au Real Madrid, ce qui est énorme pour un joueur offensif. Dans l'effectif madrilène, Vinicius est le deuxième joueur le plus averti derrière le Français Eduardo Camavinga, milieu défensif quand même, avec 34 avertissements. Vinicius devra vite solutionner ses problèmes de comportement car ce serait bête qu'il subisse pareille sanction en Ligue des champions au vu de sa grande forme actuelle (12 buts en 2024). Contre Leipzig déjà, il était passé proche de l'exclusion pour un geste d'humeur sur le Hongrois Willi Orban.