Vinicius en pleine déprime, le Real lance un appel

Par Eric Bethsy

Souvent critiqué pour son comportement avec le Real Madrid, Vinicius Junior est de nouveau pointé du doigt après son mauvais geste contre le RB Leipzig (1-1) mercredi en Ligue des Champions. C’en est trop pour l’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti qui a poussé un coup de gueule en conférence de presse.

Buteur contre le RB Leipzig mercredi, en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions, Vinicius Junior fait pourtant parler de lui pour de mauvaises raisons. L’ailier du Real Madrid a reçu un simple carton jaune pour avoir poussé le défenseur central Willi Orban. Pour de nombreux observateurs, le Brésilien, régulièrement pointé du doigt pour son comportement sur le terrain, aurait dû récolter un carton rouge pour son geste. De quoi agacer l’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti qui dénonce un véritable acharnement contre son joueur.

❌ 🟥 Vinicius a échappé au carton rouge sur cette action. #UCL pic.twitter.com/0xF7MSyL7M — RMC Sport (@RMCsport) March 6, 2024

« Le sujet Vinicius... J'ai regardé un peu dans l'histoire, dans les statistiques, et je n'ai jamais vu de joueur aussi persécuté que Vinicius, s’est plaint le coach italien. Ils lui donnent des coups de pieds, ils le sifflent, ils l'insultent... Que doit-il faire ? Ce qu'il fait c'est marquer des buts et nous offrir des passes décisives. Et après je devrais parler avec lui de son attitude ? Non. Je pense que tout le monde doit changer son attitude envers lui. Parce que dans mon histoire personnelle, je n'ai jamais vu un joueur de grand talent souffrir comme Vinicius a souffert et souffre. »

L'accusation d'Ancelotti

« Il y en a qui oublient mais moi je n'oublie pas. A Vallecas (contre le Rayo Vallecano en Liga la saison dernière), il a reçu un coup à la tête et il n'y a même pas eu d'avertissement. Et maintenant tout le monde demande le rouge car il a poussé un adversaire contre Leipzig. Je crois que lorsque nous devons évaluer quelque chose, nous ne devons pas porter de maillots », a conclu Carlo Ancelotti, persuadé que le traitement réservé à Vinicius Junior a un lien avec le Real Madrid.