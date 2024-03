Vinicius demande à l’UEFA de frapper fort

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Traité de chimpanzé par les supporters de l'Atlético de Madrid, Vinicius Junior a fait savoir son profond dépit devant le racisme en vigueur en Espagne.

Même sans jouer ou sans être présent dans les environs, Vinicius Junior a été victime de chants racistes en marge du match entre l’Atlético de Madrid et l’Inter Milan. Des supporters de l’équipe madrilène se sont réunis avant le match pour encourager leur équipe en dehors du stade, et en ont profité pour entonner un chant raciste à l’encontre de Vinicius Junior, le comparant notamment à un chimpanzé. Visiblement, les supporters en question savaient très bien ce qu’ils faisaient puisqu’en effectuant cela en dehors du Stade Metropolitano, ils s’assurent ainsi de rendre très compliquée une intervention de leur club ou de l’UEFA sur des sanctions. Cela n’a pas empêché l’ailier brésilien du Real Madrid de prendre la parole sur les réseaux sociaux, demandant à l’instance européenne de frapper fort. « J'espère que vous avez déjà pensé à une sanction. Pour la Ligue des Champions et pour l'UEFA. C'est une triste réalité qui arrive même dans les matchs où je ne suis pas présent », a déploré Vinicius, qui a forcément vu ce chant lui parvenir aux oreilles même si son équipe n’était pas concernée.

Vinicius va continuer à se battre contre le racisme

Espero que vocês já tenham pensado na punição deles. @ChampionsLeague 👍🏿 @UEFA 👍🏿 é uma triste realidade que passa até nos jogos que eu não estou presente! https://t.co/IDHAkG9H6S — Vini Jr. (@vinijr) March 14, 2024

De son côté, l’Atlético Madrid devrait se porter partie civile aux plaintes contre ce comportement raciste, et la Liga a aussi fait savoir sa grande vigilance sur ce problème récurrent dans le football espagnol. Javier Tebas a expliqué que des poursuites pouvaient être engagées, même si ces agissements ont eu lieu au cours d’un match de l’UEFA. L’ailier brésilien a lui répété qu’il combattrait toujours le racisme dans les stades et en dehors, même si cela peut sembler être un combat qui va dans la mauvaise direction en Espagne, où les incidents se multiplient ces derniers mois.