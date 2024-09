Vinicius ciblé par des racistes masqués, la police débarque

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Avant le derby contre le Real Madrid dimanche soir, des supporters de l’Atlético Madrid s’organisent pour proférer des insultes racistes contre Vinicius Junior. Informée de leurs mauvaises intentions, la Liga a publié un communiqué pour annoncer d’éventuelles sanctions.

Une fois de plus, le derby entre l’Atlético Madrid et le Real Madrid s’annonce électrique. Aucun acteur des deux équipes n’a lancé les hostilités à travers des déclarations. Non, l’étincelle vient plutôt des supporters des Rojiblancos. Depuis quelques jours, certains d’entre eux ont lancé une campagne de haine sur les réseaux sociaux avec le hashtag « #MetropolitanoConMascarilla » (#MetropolitanoAvecMasque).

La Liga menace

L’idée consiste à porter un masque pour proférer des insultes racistes contre Vinicius Junior sans être sanctionné. Informée par ce mouvement, la Liga n’a pas tardé à réagir. « La Liga informe qu'elle procédera à la dénonciation et à la demande de détention immédiate des investigateurs d'une campagne de haine qui vise à promouvoir des actes racistes et vexatoires lors du prochain match entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid, programmé le 29 septembre à 21 heures, a prévenu l’instance dans un communiqué. La campagne citée constitue un délit d'incitation à la haine, clairement énoncé dans le Code pénal. »

Des photos de singes pour Vinicius, dérapage total à Madrid https://t.co/Ry1ZKhg5a8 — Foot01.com (@Foot01_com) September 27, 2024

Avant même l’avertissement de la Liga, le milieu de l’Atlético Madrid Koke avait tenté de calmer les fans en conférence de presse. « Le derby madrilène est très spécial, il y a beaucoup de rivalité, mais avec le maximum de respect qu'il puisse y avoir dans un match de football. Les gens vont sûrement nous soutenir avant le match, et même dès maintenant sans doute. Ils attendent le match avec impatience. (…) Mais il faut surtout qu'il y ait un maximum de respect, c'est un match de football très important et c'est surtout un spectacle », a insisté l’Espagnol, conscient que cette campagne peut aussi entraîner des sanctions contre son club.