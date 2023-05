Un stade raciste, le colère froide d’Ancelotti 

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Encore une fois, Vinicius Junior a été la cible d'insultes à Valence, lors du match houleux du Real Madrid. Cela va trop loin pour Carlo Ancelotti.

Le match entre Valence et le Real Madrid a de nouveau été émaillé d’incidents. Vinicius Junior s’est plaint d’avoir reçu des insultes racistes et a essayé de confronter les supporters locaux dans la tribune dernière le but, ce qui a provoqué une légère interruption du match. Mais tout est reparti de plus belle ensuite, le Brésilien du Real Madrid ayant même pris la direction des vestiaires avant tout le monde pour un carton rouge. Une situation qui devient récurrente, Vinicius Junior étant quasiment à chaque match victime d’insultes racistes pour le faire dégoupiller. Carlo Ancelotti, après la rencontre, s’est montré lapidaire.

📲 Vinícius on IG: “The prize that racists won was my sending off. It's not football, it's La Liga.” pic.twitter.com/XSrTOJ3F5g — Madrid Zone (@theMadridZone) May 21, 2023

« Nous avons un problème. En effet, je n’ai pas de problème. Aucun. La Liga a un problème. Ces épisodes de racisme ne peuvent pas continuer. Il faut arrêter la rencontre. Ce n’est pas le cas isolé d’une personne, c’est tout un stade. Ils ont commencé à l’insulter dès la première minute. Ils doivent arrêter le jeu. La réaction de Vinicius est normale, il n’y a aucune objection possible. Que s’est il passé les autres fois ? Rien. Et il ne se passera rien encore une fois », a livré Carlo Ancelotti, pour qui il serait temps d’arrêter les rencontres quand les insultes dépassent le cadre du football.

De son côté, Vinicius Junior a également réagi sur ses réseaux sociaux, expliquant qu'il avait eu un carton rouge pour avoir répondu aux racistes, et que ce n'était pas ça le football, mais que cela correspondait en revanche parfaitement au championnat espagnol.