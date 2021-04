Real-Barça : La Liga change l’arbitre du Clasico

Dans : Liga.

Samedi soir, le Real Madrid affronte Barcelone dans le choc tant attendu de la Liga, alors que les deux équipes se battent pour le titre.

Arbitre du match de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich, Mateu Lahoz avait été désigné pour arbitrer ce choc. Il ne sera finalement pas en mesure de tenir sa place. En effet, la Liga a annoncé dans un communiqué que Mateu Lahoz souffrait d’une lésion musculaire et que par conséquent, il était forfait pour ce rendez-vous au sommet. Il a été remplacé par Jesús Gil Manzano, considéré en Espagne comme le deuxième meilleur arbitre du pays et qui était notamment au sifflet pour le choc entre le FC Séville et l’Atlético de Madrid le week-end dernier. Cette saison, il a déjà arbitré 23 matchs dont deux affiches de Ligue des Champions.