Tuchel au Barça, il est prêt à dire oui

Thomas Tuchel est en danger du côté du Bayern Munich. L'entraineur allemand pourrait cependant vite retrouver chaussure à son pied en Espagne.

Le Bayern Munich enchaine les mauvais résultats depuis quelques semaines en Bundesliga. L'avenir de Thomas Tuchel s'écrit dorénavant en pointillés et José Mourinho est annoncé pour prendre la relève. La Ligue des champions qui revient sera scrutée avec attention et une élimination précoce pourrait accélérer les choses pour l'ancien entraîneur du PSG. Bonne nouvelle pour lui, il ne manquera pas de propositions pour son avenir, alors que le Barça se cherche un nouvel entraineur pour la saison prochaine. Et le Barça est une option très crédible pour Thomas Tuchel.

Thomas Tuchel, la Liga lui tend les bras

Selon les informations de Sport, les Catalans sont en effet toujours très intéressés par Thomas Tuchel. L’entraîneur a d'ailleurs souvent rêvé d’entraîner en Espagne et en cas de projet de haut niveau, il prendra la proposition catalane très au sérieux. Une bonne nouvelle pour les Catalans, qui vont devoir vite rassurer sur leur feuille de route, alors que Xavi partira en fin de saison et devra aussi laisser une situation pérenne pour construire sur le futur. En championnat, il faudra assurer une présence en Ligue des champions. Aussi, il faudra savoir si les finances retrouveront des couleurs alors que l'effectif des Barcelonais s'est affaibli ces dernières saisons. L'été prochain au niveau des entraineurs, c'est globalement un jeu des chaises musicales qui devrait s'opérer dans les plus grands clubs d'Europe. Pour les fans du Bayern Munich, il faudra se montrer encore un peu patients, tout comme pour Thomas Muller, décontenancé par les choix de Thomas Tuchel après la lourde défaite face au Bayer Leverkusen le week-end dernier.