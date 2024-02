Bayern ‍: Seul contre tous, Tuchel croit défier Federer

Dans : Bundesliga.

Par Eric Bethsy

Avant le choc face au Bayer Leverkusen samedi, le Bayern Munich constate que toute l’Allemagne souhaite la victoire de son adversaire. De quoi inspirer une comparaison tennistique à l’entraîneur bavarois Thomas Tuchel.

C’est le grand choc du week-end en Bundesliga. Ce samedi, le Bayer Leverkusen va recevoir le Bayern Munich dans une rencontre capitale pour la course au titre. Deux petits points séparent les deux concurrents. Mais l’équipe entraînée par Xabi Alonso possède des atouts supplémentaires. En plus de la confiance accumulée depuis le début de la saison, l’actuel leader toujours invaincu peut compter sur le soutien général des amateurs de football en Allemagne. Un obstacle non négligeable pour Thomas Tuchel, le coach d’un Bayern Munich champion depuis 11 ans.

💣🤯 Les chiffres de Xabi Alonso avec le Bayer Leverkusen. pic.twitter.com/qxk9YnJRl8 — Real French Madrid (@RMFrench_) February 9, 2024

« Trente équipes ont essayé de les battre, mais aucune n'a réussi à le faire. On verra demain, a confié l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Bien sûr, cette série est extraordinaire, mais on n'a que deux points de moins. Donc on n'a pas à se cacher. Il est encore tôt dans la saison mais on sent que c'est un match particulier où l'on doit jouer cartes sur table. C'est une grande opportunité pour nous. On va à Leverkusen pour gagner. On joue contre beaucoup de supporters "neutres" qui veulent que Leverkusen remporte le titre. Mais on joue pour nous-mêmes et pour le titre. »

Le Bayern mal-aimé

« Les supporters des autres équipes veulent notre défaite ? Oui, c'est toujours le cas. Ça arrive au tennis quand vous jouez contre Roger Federer, vous jouez toujours contre cette aura et les fans neutres à cause de son élégance et de sa facilité apparente. Tout cela rend les choses plus difficiles pour Rafa Nadal et Djokovic. C'est pareil pour nous, cela rend les choses encore plus compliquées. On a de grands supporters, on est soutenus par des fans bruyants et c'est pour ça qu'on joue », a ajouté Thomas Tuchel, prêt à décevoir tout un pays.