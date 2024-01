Tensions au Real, Ancelotti part au clash pour un Français

Dans : Liga.

Prêt à accueillir Alphonso Davies l’été prochain, le Real Madrid devra sacrifier un latéral gauche. La direction se verrait bien éjecter le Français Ferland Mendy au profit de l’Espagnol Fran Garcia. Mais l’entraîneur Carlo Ancelotti et son staff technique s’y opposent de manière catégorique.

Le Real Madrid pourrait frapper fort l’été prochain. Sans parler de l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, qui n’a pas encore annoncé sa décision, mais que l’on annonce avec insistance dans la capitale espagnole, la Maison Blanche se prépare à accueillir Alphonso Davies. Le latéral gauche du Bayern Munich, enthousiaste à l’idée de rejoindre les Merengue, refuse de prolonger son bail qui expire en 2025. Une manière d’obliger ses dirigeants à négocier son transfert. Autant dire que l’international canadien a de grandes chances d’atterrir au Real Madrid, et de s’installer dans le onze de Carlo Ancelotti.

Le club madrilène devra donc sacrifier un latéral gauche, à savoir Ferland Mendy (28 ans) ou Fran Garcia (24 ans). Le choix semblait acté il y a encore quelques semaines. Selon le quotidien As, le Real Madrid souhaitait pousser le Français vers la sortie. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, régulièrement blessé, arrive à un an de la fin de son contrat. De plus, son concurrent espagnol, formé au club, a davantage de qualités offensives, possède un bail plus long (jusqu’en 2027) et accepterait plus facilement un rôle de doublure.

Le message d'Ancelotti au Real

Mais depuis quelques rencontres, Ferland Mendy a rappelé à Carlo Ancelotti qu’il reste un latéral gauche de haut niveau. « Défensivement, quand il est en pleine forme, Mendy est le meilleur latéral gauche du monde », a récemment déclaré le coach italien. Le technicien et son staff s’opposent donc à la direction et conseillent vivement de conserver l’international tricolore. Sur ce dossier, la fin de saison pourrait s’avérer décisive, sachant qu’opter pour Ferland Mendy passerait sans doute par une prolongation.