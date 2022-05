Mbappé prolonge, le Real Madrid a un soutien au PSG

Dans : PSG.

Le Real Madrid a pris un uppercut de la part de Kylian Mbappé le week-end dernier. Son meilleur ami au PSG essaye de consoler Florentino Pérez.

Passé ces derniers jours à Cannes pour assister au Festival, Kylian Mbappé profite de ses quelques jours de repos avant de revêtir le maillot de l’équipe de France. Sur la Croisette, l’attaquant du Paris SG n’était toutefois pas seul puisqu’il était proche de son grand ami et coéquipier Achraf Hakimi. Ce dernier est devenu avec le temps le joueur du vestiaire avec qui il possède le plus d’affinités, et leur complémentarité les rend bien souvent inséparables à l’entrainement ou dans le vestiaire, même s’ils n’occupent pas les mêmes postes en match. Pour certains, la présence du Marocain et les discussions avec ce dernier ont même pu représenter un point positif dans la prolongation de Kylian Mbappé au PSG.

Les deux hommes étaient d’ailleurs à Madrid, en compagnie de Sergio Ramos, lors du voyage effectué il y a quelques semaines, à la demande de l’arrière droit parisien. Ce n’était donc pas pour visiter le future maison de Mbappé dans la capitale espagnole, comme les médias locaux le prétendaient. Il faut dire qu’Achraf Hakimi a grandi et a été formé en Espagne, et a évolué sous les couleurs du Real Madrid à ses débuts. Il apprécie de retourner dans sa ville natale régulièrement, et y était encore en cette fin de semaine. Il a même participé à une émission, un talk show nommé « La Resistancia », dans lequel il a été cuisiné sur la décision de Kylian Mbappé, et aussi les conséquences pour le Real Madrid.

Hakimi espère une autre signature pour le Real

Pour le défenseur du PSG, l’hésitation de Kylian Mbappé n’était pas feintée, mais bien réelle. « Cela a été une petite surprise, mais Kylian Mbappé reste avec nous. Comme je suis ami avec lui, je l’ai su quelques jours avant, mais pas plus. Les coéquipiers le savaient aussi sur la fin. Mais cela a été difficile, j’ai reçu des messages de personnes qui ne m’écrivaient plus depuis longtemps pour savoir ce que Mbappé allait faire », a livré Hakimi, qui a été invité à dire quelques mots pour aider Florentino Pérez à se remettre de cette terrible déception. « Courage Florentino, je dis bonne chance pour samedi et j’espère que vous arriverez à signer un autre joueur », a simplement lancé le défenseur du PSG, qui sait que la finale de la Ligue des Champions permet au Real Madrid de vite passer à autre chose. Même si le traumatisme de s’être fait snober par Kylian Mbappé alors que son arrivée semblait promise risque de marquer pour encore quelques temps tout le Real Madrid.