Tchouaméni absent deux mois, le Clasico lui coûte cher

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

C'est un coup dur pour le Real Madrid et l'Equipe de France, et bien évidemment pour lui, Aurélien Tchouaméni a terminé le match entre le Barça et Madrid avec une blessure au pied gauche.

Le Real Madrid a remporté une précieuse victoire samedi à Barcelone, mais pour Aurélien Tchouaméni ce match aura un prix. Ce dimanche, le leader de la Liga annonce en effet que l'international tricolore, qui boitait en fin de match, a fini la rencontre avec une fracture de stress au pied gauche. « Après les examens effectués sur notre joueur Aurélien Tchouaméni par les Services Médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué une fracture de stress incomplète au niveau du deuxième métatarsien du pied gauche. Evolution en attente », précise le staff médical du club de la capitale espagnole. Selon les spécialistes, cette blessure devrait éloigner le milieu de terrain tricolore de la compétition pendant près de deux mois.

Parte médico de Tchouameni.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 29, 2023

Autrement dit, Aurélien Tchouaméni ne finira pas la phase de poules de la Ligue des champions avec le Real Madrid, mais il manquera aussi deux matchs avec l'équipe de France. En effet, les Bleus doivent affronter Gibraltar (le 18 novembre à Nice) et la Grèce (le 21 novembre à Athènes) dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024 et c'est beaucoup trop tôt pour envisager le retour du milieu de terrain de 23 ans. Heureusement pour l'équipe de Dider Deschamps, la France n'a plus rien à craindre dans cette quête d'un ticket pour l'Euro, Tchouaméni n'a donc aucune urgence à revenir sur les terrains. Du côté du Real Madrid, Carlo Ancelotti a probablement un autre avis, l'ancien monégasque étant devenu un cadre des Merengue.