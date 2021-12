Suarez insulte Simeone, l’Espagne choquée

Dans : Liga.

Par Baptiste Mulatier

Sorti avant l’heure de jeu contre le FC Séville, Luis Suarez, frustré, a complètement craqué en insultant son entraîneur, Diego Simeone. Les injures de l’attaquant de l’Atlético de Madrid ont été captées par la télévision espagnole.

Les temps sont durs à l’Atlético de Madrid. Au bout de 17 journées de Liga, les Colchoneros occupent la 5e place du classement avec finalement seulement deux petits points d’avance sur le FC Barcelone, pourtant auteur d’un début de saison catastrophique. L’Atlético de Madrid compte déjà 13 points de retard sur le Real Madrid. L’écart est considérable et peut-être déjà trop conséquent. L’équipe de Diego Simeone va avoir bien du mal à conserver son titre, malgré le renfort notamment d’Antoine Griezmann. La qualification presque inespérée pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions n’a pas inversé la dynamique. L’Atlético de Madrid vient d’enchaîner en Liga deux défaites à l’extérieur face à deux concurrents directs : le Real Madrid (0-2) et le FC Séville (1-2). Et comme si le club de la capitale avait besoin de ça, une polémique éclate ce dimanche au lendemain du match en Andalousie.

« Connard de merde », Suarez craque !

Luis Suarez est le symbole de la mauvaise période de l’Atlético de Madrid. Il a inscrit 1 but sur les 11 derniers matchs, et n’a plus marqué depuis neuf rencontres. Diego Simeone a remplacé Luis Suarez par Matheus Cunha à la 57e minute à Séville samedi soir, alors qu’il y avait 1-1. Cette décision a rendu fou l’attaquant uruguayen, qui a exprimé sa colère. GOL TV a capté les propos de Luis Suarez lorsqu’il a vu le numéro 9 sur le tableau d’affichage. « Connard de merde...Toujours pareil ! », a lâché l’ancien joueur du Barça en direction de son entraîneur, Diego Simeone, avant d'aller s'asseoir sans lui taper la main. Rien ne va plus pour Luis Suarez, désormais dans la tourmente.