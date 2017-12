Simeone conseille à Griezmann de quitter l’Atlético

Dans : Liga, Mercato.

Malgré sa prolongation jusqu’en 2022 en juin dernier, l’attaquant de l’Atlético Madrid Antoine Griezmann (26 ans) est toujours annoncé sur le départ.

Nul doute que son mauvais début de saison alimente les rumeurs, au moins autant que la baisse de régime des Colchoneros, éliminés dès la phase de groupes de la Ligue des Champions. Et plus généralement, beaucoup affirment que le Français devrait évoluer au sein d’une formation plus ambitieuse. A commencer par son entraîneur Diego Simeone lui-même !

« Si ! Il serait meilleur. Si un jour Griezmann quitte l'Atlético et va dans une équipe plus offensive, il sera encore bien meilleur. Bien sûr, parce qu'il a besoin d'un jeu offensif », a avoué l’Argentin dans un entretien accordé à L’Equipe. Evidemment, « El Cholo » ne pousse pas son meilleur élément vers la sortie. Mais si l’ancien joueur de la Real Sociedad réclamait un bon de sortie, le technicien ne lui fermerait pas la porte.

Simeone ne retiendra pas Griezmann

« Je dis toujours la même chose. Mes joueurs, je les aime énormément. J'adore qu'ils grandissent, a-t-il expliqué. Je ne suis pas ingrat. Si un joueur vient vers moi et me dit : "Coach, j'ai une chance de la vie qui se présente pour jouer à tel endroit, je veux partir". S'il m'a laissé sa vie sur le terrain comme le fait Griezmann, je lui dirai : "Sans aucun problème". Je sais que le joueur a besoin de grandir. Bien sûr que Griezmann pourra partir à un moment donné, comme sont partis Diego Costa, Diego Ribas, Arda Turan... » Manchester United et le FC Barcelone ont sûrement reçu le message...