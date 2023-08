Rubiales suspendu par la FIFA après sa honteuse défense

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Ayant réussi à faire oublier le formidable exploit de l'équipe d'Espagne féminine, qui a gagné le Mondial la semaine passée contre l'Angleterre, le président de la fédération refuse de démissionner. Ce samedi, la Fédération pousse un peu plus loin le curseur de la honte, mais la FIFA a décidé de suspendre immédiatement Luis Rubiales.

Après avoir très fermement repoussé l’idée d’une démission de son poste de président de la Fédération espagnole de football (RFEF), Luis Rubiales a visiblement l’intention d’utiliser tout le poids de l’institution qu’il dirige pour se défendre d’avoir embrassé par surprise Jennifer Hermoso après la finale du Mondial gagnée par les joueuses espagnoles contre l’Angleterre, dimanche dernier. En pleine nuit, la RFEF a effet mis en ligne un long argumentaire pour défendre Luis Rubiales, avec en plus une série de photos censées démontrer que le patron du football espagnol n’a pas embrassé de force la joueuse et que cette dernière a même soulevé volontairement du sol le patron de la Fédé pour cette étreinte. De son côté, la championne du monde avait clairement fait savoir qu’elle n’avait pas souhaité ce baiser, ce qui aurait dû mettre un terme au débat.

L'Espagne sous le choc de cette polémique

🚨 Las jugadoras de la @SEFutbolFem, campeonas del mundo y otras futbolistas, en apoyo a @Jennihermoso , manifiestan su firme condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres.

El comunicado queda abierto a las futbolistas que se quieran adherir#seacabo pic.twitter.com/PW91SW9Ts0 — FUTPRO (@futpro_es) August 25, 2023

« Je tiens à préciser que, comme on peut le voir sur les images, à aucun moment, je n'ai consenti au baiser qu'il m'a donné et, bien sûr, en aucun cas je n'ai cherché à être portée en étant enlacée par le président. Je ne tolère pas que l'on mette en doute ma parole et encore moins que l'on invente des mots que je n'ai pas prononcés », a en effet fait savoir Jennifer Hermoso. Mais visiblement Rubiales s’accroche à son poste et se fait même menaçant. Car, suite à la décision de la totalité des internationales espagnoles de refuser une sélection, Luis Rubiales menace désormais de poursuites judiciaires le syndicat des joueurs et joueuses (Futpro), qui a évidemment pris parti pour la championne du monde, laquelle peut compter sur le soutien de joueuses et joueurs de toute la planète.

Rubiales suspendu au moins 90 jours

Du côté de la FIFA, conscient de l'impact désastreux de l'attitude Luis Rubiales, on a décidé d'accélérer. Et ce samedi après-midi, la Fédération internationale de football a officialisé la suspension immédiate du président de la Fédération espagnole de football. « Le président de la Commission de Discipline de la FIFA, Jorge Ivan Palacio, usant des pouvoirs accordés par l'article 51 du Code disciplinaire de la FIFA (FDC), a décidé aujourd'hui de suspendre provisoirement M. Luis Rubiales de toutes activités liées au football à niveau national et international. Cette suspension, qui entrera en vigueur aujourd'hui, est pour une période initiale de 90 jours, dans l'attente de la procédure disciplinaire ouverte contre M. Luis Rubiales le jeudi 24 août. De même, le président de la Commission de Discipline de la FIFA et afin de préserver, entre autres facteurs, les droits fondamentaux de la joueuse de l'équipe nationale de football, Mme Jennifer Hermoso et le bon ordre de la procédure disciplinaire devant cette instance disciplinaire, a émis deux directives supplémentaires. (article 7 FDC) par lequel il ordonne à M. Luis Rubiales de s'abstenir, par lui-même ou par des tiers, de contacter ou de tenter de contacter la joueuse professionnelle de l'équipe nationale espagnole de football Mme Jennifer Hermoso ou son environnement proche. De même, la RFEF et ses responsables ou employés, directement ou par l'intermédiaire de tiers, sont sommés de s'abstenir de contacter la joueuse professionnelle de l'équipe nationale espagnole, Mme Jennifer Hermoso et son environnement proche », précise la FIFA dans un communiqué.