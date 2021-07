Real : Zidane s'en va, Gareth Bale retrouve le sourire

Dans : Liga.

Gareth Bale songeait à tout plaquer et à stopper sa carrière, mais le Gallois va finalement honorer son ultime année de contrat au Real Madrid.

Après l’élimination du Pays de Galles en huitième de finale de l’Euro contre le Danemark, la rumeur avait enflé. Gareth Bale songeait à stopper définitivement sa carrière en club à seulement 32 ans. Il semblerait que l’ex-attaquant de Tottenham soit revenu sur sa décision. A en croire les informations obtenues par le journal AS, Gareth Bale va honorer sa dernière année de contrat au Real Madrid. Cela ne fait aucun doute selon le média proche du Real, qui explique que Gareth Bale a accueilli avec soulagement le départ de Zinedine Zidane, avec qui il entretenait des relations très fraiches.

Le média affirme que Gareth Bale aborde la saison à venir avec une motivation retrouvée. Il faut dire que l’ailier gauche a retrouvé le rythme et l'efficacité grâce à son prêt concluant à Tottenham, où il a marqué 16 buts en 34 matchs. De plus, Gareth Bale va retrouver l’entraîneur avec qui il a le plus brillé dans sa carrière au Real Madrid la saison prochaine en la personne de Carlo Ancelotti, de retour dans la capitale espagnole cet été afin de succéder à Zinedine Zidane. Après un passage mitigé sur le banc d’Everton, l’entraîneur italien a effectué son grand retour au Real Madrid. Et très vite, Carlo Ancelotti a fait savoir à Florentino Pérez qu’il comptait sur Gareth Bale. L’expérimenté technicien est persuadé qu’il peut relancer Gareth Bale et lui faire retrouver son meilleur niveau. Ce ne serait pas du luxe pour le Real Madrid, pas certain de pouvoir compter sur un Eden Hazard au top de sa forme à la reprise dans la mesure où le Belge s’était de nouveau blessé durant l’Euro avec les Diables Rouges.