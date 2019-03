Real : Zidane est un magicien, Fred Hermel le prouve

Dans : Liga, Foot Europeen.

Samedi après-midi, le Real Madrid s’est imposé face au Celta Vigo (2-0) pour la grande première de Zinedine Zidane depuis son retour. Un succès d’autant plus important que l’entraîneur français a relancé plusieurs joueurs en difficulté sous Santiago Solari. Ce fût le cas de Marco Asensio, de Marcelo mais également de Gareth Bale ou encore d’Isco. Correspondant de RMC à Madrid, Fred Hermel estime que « Zizou » est tout simplement un génie. Et pour cause, les quatre joueurs précédemment cités ont brillé face à Vigo, et ont ainsi validé les choix forts du technicien tricolore.

« Zidane a montré qu’il était très très fort. Il y avait quatre bannis au Real avec Solari : Navas, Marcelo, Asensio et Isco. Avant le match, il disait ‘on efface tout, on repart à zéro’. Et là, il aligne ces quatre mecs-là avec les titulaires. Il ne s’entend pas avec Bale, il l’aligne. Il la joue très intelligent. Dans la gestion, il est très fort. Il a remodelé des joueurs pour la cause du Real. Pour lui, ce n’est pas possible de voir des mecs qui ne comptent pas dans un effectif, des joueurs qui en plus étaient titulaires avec lui. Zidane connaît ce club, il sait comment parler aux joueurs. Il a tout réussi. Après, c’est compliqué, il a beaucoup de réglages à faire. Et il y aura 5-6 changements de renom cet été » a confié le journaliste, admiratif devant un Zinedine Zidane qu’il apprécie énormément.