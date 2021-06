Real : Zidane est parti, Bale n'en pense rien

Dans : Liga.

Son prêt à Tottenham terminé, Gareth Bale n’écarte pas l’hypothèse d’honorer sa dernière année de contrat au Real Madrid. D’autant que l’entraîneur Zinédine Zidane a quitté son poste et laissé la place à Carlo Ancelotti.

Cela n’a pas forcément sauté aux yeux lors du match amical contre l’équipe de France (3-0) mercredi, mais Gareth Bale est bien redevenu un joueur de football. L’attaquant du Pays de Galles s’est relancé pendant son prêt à Tottenham avec qu’il a inscrit 15 buts toutes compétitions confondues. De quoi envisager la suite de sa carrière avec les Spurs, ou une dernière année au Real Madrid. En effet, l’ancien indésirable de Zinédine Zidane n’écarte plus cette hypothèse étant donné que Carlo Ancelotti a remplacé le Français.

« Je ne pense à rien jusqu'à la fin de l'Euro. Je sais que Carlo Ancelotti est un grand entraîneur. Je me suis très bien entendu avec lui, on a passé de grands moments ensemble par le passé, s’est souvenu le Gallois en conférence de presse. Mais comme je l'ai déjà dit, je n'ai parlé avec personne, je ne pense pas à mon avenir. Dès que l'Euro sera terminé, je suis sûr que j'aurai une discussion avec lui et ensuite je prendrai une décision. »

Wales, Madrid, golf ?

De son côté, Carlo Ancelotti s’est montré moins évasif. S’il souhaite revenir, l’attaquant sous contrat jusqu’en 2022 sera le bienvenu. « Gareth n’a pas beaucoup joué en Premier League cette saison mais il a beaucoup marqué, il a été très efficace, surtout en fin de saison, lorsqu’il a eu plus de continuité. S'il a la motivation pour essayer de faire de son mieux, il peut faire une grande saison, je n’ai aucun doute là-dessus », a commenté l’Italien dans un message on ne peut plus clair. Suffisant pour convaincre Gareth Bale et changer l’ordre de ses priorités ?