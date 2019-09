Real : Zidane en grand danger, Mourinho et Pérez ont tout prévu

Dans : Liga, Foot Europeen.

Plus que le début de saison mitigé en Liga, la correction subie contre le Paris Saint-Germain (3-0) mercredi fait de Zinédine Zidane la cible idéale.

Comme on pouvait s’y attendre, l’entraîneur du Real Madrid est jugé responsable de cette déroute. Il faut dire que le Français a lui-même choisi son effectif et ses recrues. A commencer par l’ailier Eden Hazard, très loin de répondre aux attentes au Parc des Princes. Résultat, la presse espagnole enfonce le technicien pendant que nos confrères britanniques pensent avoir trouvé son successeur.

En effet, The Sun croit savoir que le président Florentino Pérez a toujours gardé contact avec son ancien coach José Mourinho et son entourage. Le patron de la Maison Blanche, qui regrette d’avoir laissé filer le Portugais en 2013, aurait souhaité nommer le « Special One » en fin de saison dernière. Mais une partie du vestiaire menée par Sergio Ramos s’y serait opposée. Autant dire qu’un échec de Zidane cette saison inciterait Pérez à ignorer l’avis de son vestiaire. Sachant que Mourinho attend impatiemment un rebond depuis plusieurs mois…