Real : Vinicius pro-Barça, il s’extirpe de la polémique

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Recruteur brésilien du FC Barcelone, André Cury a mis l’attaquant madrilène Vinicius Junior dans la sauce il y a quelques jours en dévoilant son amour pour le club catalan…

Le dirigeant du Barça a notamment dévoilé que Vinicius Junior avait pleuré de joie lors de la remontada du club blaugrana face au Paris Saint-Germain. « Vinicius était un Culé. Il a pleuré quand le Barça a battu le PSG 6-1, c'était un culé. Ce dossier (la signature de Vinicius) était pour nous, mais à la dernière seconde, mes amis m'ont trahi » a dévoilé André Cury, tout proche de recruter Vinicius à l’époque avant que celui-ci ne signe finalement au Real Madrid à la surprise générale. Artisan majeur du bon début de saison des Merengue au côté de Karim Benzema, l’international auriverde a répondu à la polémique au sujet de son potentiel amour pour le Barça dans un entretien accordé à El Larguero.

Real-Barça, Vinicius répond à la polémique

Et l’attaquant du Real Madrid a tenu à mettre les pendules à l’heure en démentant formellement les propos tenus par André Cury il y a quelques jours. « Je ne donne pas d'attention aux gens de l'extérieur, toujours aux personnes qui sont avec moi et qui connaissent la vérité, c'est pourquoi je ne parle pas tant. Le Barça et le Real, les deux clubs m'ont approché et j'ai décidé d'aller au Real Madrid en raison du projet et de ce qu'ils ont fait pour moi. Je pensais que c'était le meilleur projet pour moi et c'était le club avec lequel j'avais le plus d'affinités. J'ai toujours aimé le Real Madrid, j'ai toujours aimé Cristiano Ronaldo et tous les joueurs. J'ai fait le bon choix et je veux rester ici pendant longtemps » a prévenu Vinicius Junior, clamant par ailleurs son amour pour Karim Benzema, avec qui il entretient une relation technique de plus en plus impressionnante au fil des mois au Real Madrid. Au grand dam du FC Barcelone...