Esp : Barça-Real, non c'est Messi contre Benzema !

Ce mercredi soir, le FC Barcelone recevra le Real Madrid dans un Camp Nou qui s'annonce bouillant compte tenu du climat politique en Catalogne. Mais les médias sportifs veulent surtout savoir qui de Lionel Messi ou Karim Benzema sera le grand vainqueur du Clasico.

Karim Benzema le sait, la rencontre entre le FC Barcelone et le Real Madrid de ce mercredi est une formidable occasion pour lui de montrer qu’il est bien l’énorme attaquant qui peut permettre à Zinedine Zidane et aux Merengue de faire le plein de titres cette saison encore. Car devant plus de 650 millions de téléspectateurs, l’ancien lyonnais devra mener l’attaquant madrilène face à un Barça en net regain de forme et qui pourra compter comme toujours sur sa légende, Lionel Messi. Comme le souligne Marca, on aura d’un côté un Karim Benzema lancé dans une saison stratosphérique et qui arrive avec déjà 12 buts à son compteur en Liga, soit autant que….Leo Messi, lequel a l’avantage d’être très efficace au Camp Nou et encore plus face au Real Madrid contre qui il a déjà planté 26 buts.

Du côté du FC Barcelone, les choses sont claires, le joueur madrilène à surveiller sera Karim Benzema. « C’est le meilleur buteur du Real Madrid, il s’approche facilement du but, il se crée toujours des occasions. Il sera fondamental de parvenir à contrôler Bnzema », a d’ores et déjà prévenu Ernesto Valverde, conscient du danger que représente l’attaquant français. De son côté, Zinedine Zidane est lui plus direct au moment d’évoquer la menace que constitue Lionel Messi. Oui, nous pouvons arrêter Lionel Messi. Nous pouvons le faire quoiqu’il arrive. C’est un match de football et nous allons démarrer le match à 11 contre 11. Je connais Lionel Messi et nous savons à qui nous avons à faire C’est une très bonne équipe et nous savons qu’ils ont Messi », a confié Zizou. De quoi faire saliver sur ce duel légendaire et qui pourrait l'être encore plus.