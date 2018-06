Real : Successeur de Zidane ? Pochettino donne la réponse parfaite

Dans : Liga, Premier League, Foot Europeen.

Dès l’annonce du départ de Zinédine Zidane jeudi, Mauricio Pochettino était déjà considéré comme le favori pour s’asseoir sur le banc du Real Madrid. Le profil de l’Argentin plaît beaucoup au président Florentino Pérez qui n’hésitera pas à le contacter si nécessaire.

Mais pour le moment, « le Real ne m’a pas appelé », a certifié le manager de Tottenham à Marca. Au passage, l’ancien défenseur central a démenti l’existence d’une clause lui permettant de rejoindre la Maison Blanche en cas d’offre. Et lorsqu’un autre média espagnol l’a sollicité, Pochettino, qui vient de prolonger jusqu’en 2023, a confié qu’il était focalisé sur la saison prochaine avec les Spurs. Tout en laissant la porte ouverte...

« Quand le Real Madrid t’appelle, tu dois l’écouter, a reconnu le technicien interrogé par El Confidencial. Même si dans ce cas ça ne dépend pas de moi. Je viens de signer un contrat longue durée avec Tottenham et je suis très content ici. Je me sens très bien à Tottenham parce qu’on me laisse travailler et on grandit tous ensemble. Maintenant, je veux me concentrer sur la préparation de la saison prochaine et me tenir un peu à l’écart de tout ce qui est en train de se dire. » Real ou Tottenham, Pochettino n’écarte personne.