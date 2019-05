Real : Pochettino l’avoue, il a refusé le poste de Zidane à contrecœur

Dans : Liga, Premier League, Foot Europeen.

Depuis plusieurs saisons, Mauricio Pochettino est considéré comme l’un des tout meilleurs entraîneurs en Europe.

Ses résultats en Ligue des Champions et en Premier League, qui plus est avec un effectif limité par rapport à la concurrence, ne font qu’augmenter sa cote de popularité. Ce n’est pas un hasard si le Real Madrid avait immédiatement pensé à l’Argentin après le départ de Zinédine Zidane l’été dernier. Finalement, le manager de Tottenham avait refusé la proposition de Florentino Pérez, non sans regret.

« La situation était difficile, a raconté l’ancien défenseur central à El Pais. C'était le rêve de tout entraîneur qui était en jeu : diriger les plus grandes équipes qui existent. Et tu dois dire non. C'est terrible. Cela provoque un conflit en toi. Parce que tu sais que si un entraîneur veut partir, il s'en va. Mais je venais de signer une prolongation à Tottenham et je sentais que je ne pouvais rien faire. »

Le dilemme de Pochettino

« Daniel Levy n'a pas voulu accepter les offres pour me libérer, et si on me demande de rompre mon contrat, je ne peux pas accepter parce que je ne peux pas me comporter comme ça. Si mon président pense que je vais rester, je ne vais pas m'enfuir. Ce ne sont pas mes valeurs, a expliqué le technicien. En quoi ce serait bon pour un club de recruter un entraîneur qui ne respecte pas ses engagements ? » Comme beaucoup d’autres, le Real s’en fichait royalement…