Real ou City, Xabi Alonso fait une promesse

Par Corentin Facy

Xabi Alonso est la piste n°1 du Real Madrid en cas de départ de Carlo Ancelotti. Le technicien espagnol, également ciblé par Manchester City, a d’ailleurs fait une promesse au club de la Casa Blanca.

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2026, Carlo Ancelotti sera-t-il remercié plus tôt que prévu par le club merengue ? Un départ du technicien italien n’est pas encore à l’ordre du jour, mais Florentino Pérez reste attentif au marché des entraîneurs, au cas où il voudrait changer le sien. Il faut dire que le Real n’effectue pas le début de saison espéré et l’acclimatation de Kylian Mbappé est plus laborieuse que prévu, ce qui pourrait coûter sa place à Carlo Ancelotti si la situation venait à durer. En cas de départ du « Mister », la priorité n°1 du Real Madrid se nomme bien sûr Xabi Alonso mais l’actuel entraîneur du Bayer Leverkusen est aussi la cible de Manchester City en cas de départ de Pep Guardiola, dont le contrat prend fin en juin prochain.

Un accord secret entre le Real et Xabi Alonso ?

Xabi Alonso au Real, le gros problème https://t.co/ZDBozoatC9 — Foot01.com (@Foot01_com) November 1, 2024

Le Real Madrid n’a cependant rien à craindre du champion d’Angleterre en titre selon le site Defensa Central, qui explique en ce début de semaine que Xabi Alonso a fait « une promesse » cachée à Florentino Pérez. Le média spécialisé est catégorique, le technicien espagnol aurait déjà un accord caché avec le Real Madrid pour prendre l’équipe au départ de Carlo Ancelotti, que ce soit l’été prochain ou en juin 2026. Une information qui confirme celles du journaliste allemand Florian Plettenberg, qui expliquait vendredi qu’au sein du Bayer Leverkusen, on ne croyait pas une seconde à un possible départ de Xabi Alonso vers Manchester City.

Tous les feux semblent donc au vert pour le Real Madrid, et l’ancien milieu de terrain du club merengue semble n’avoir que son ancien club en tête. Reste maintenant à voir comment réagira Xabi Alonso si l’été prochain, Manchester City lui propose le poste d’entraîneur et pas le Real Madrid. Le feuilleton est loin d’être terminé même si pour l’instant, l’avantage est clairement champion d’Espagne.