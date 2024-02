Real ‍: Nacho prêt à donner une leçon d’humilité à Mbappé

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Cet été, Kylian Mbappé sera probablement la recrue phare du Real Madrid. Mais l’attaquant en fin de contrat au Paris Saint-Germain devra débarquer avec humilité, sous peine d’être repris par les cadres du vestiaire madrilène.

Attendu au Real Madrid cet été, Kylian Mbappé va sans doute découvrir un environnement bien différent. L’attaquant qui s’apprête à quitter le Paris Saint-Germain sera bientôt entouré de joueurs confirmés, et dont les palmarès rivalisent largement avec le sien. Autrement dit, le Français ne sera plus LA star de son équipe, prévient le journaliste José Sámano, dont l’édito ressemble à un avertissement pour le futur Merengue.

🔴 𝐎𝐏𝐈𝐍𝐈𝐎́𝐍 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓 |



🖐️ La manita de Nacho a Mbappé



✍️ @josesamanob https://t.co/GRtAKIxIf6 — Diario SPORT (@sport) February 23, 2024

« Mbappé sera madrilène, mais le Real ne sera pas aux pieds de Mbappé, a écrit le journaliste du quotidien catalan Sport. Personne ne lui offrira la Tour Eiffel et on ne s'attend pas à ce que Pedro Sánchez (président du gouvernement espagnol) intervienne dans sa relation avec la Maison Blanche, comme l'a fait Emmanuel Macron. Même le meilleur joueur du firmament devra s'imprégner de la culture madrilène et s'adapter à la communauté actuelle du club. »

« Quand il arrivera à Valdebebas, même s'ils n'appartiennent pas au podium scintillant des célébrités, des capitaines comme Nacho et Carvajal pourront lui montrer la manita à la Piqué, a poursuivi notre confrère. Eux, comme Kroos et Modric - si le Croate reste un camarade au Real Madrid - pourront l'hypnotiser avec les cinq Ligues des Champions remportées. Mbappé n'a rien gagné en Europe. Sur le terrain, ce ne sera pas non plus la même chose. A Paris, son terrain de jeu privé, sa connexion avec Messi et Neymar n'a pas fonctionné. A Chamartín, Vinicius et Bellingham, qui évoluent dans la zone qu'affectionne le Français, ne sont pas que des jambes. »

Mbappé devra s'arracher

« Bien sûr, aucun d’entre eux n’aura plus de poids que Mbappé, mais ils l’obligeront à ne pas se contenter de sa célébrité. Dans l'équipe de France de Mbappé, un groupe de mousquetaires dirigé par Griezmann laisse tout son cœur pour sa star. A La Castellana, c'est différent. De plus, les comptes de Florentino Pérez ne sont pas ceux de Nasser Al-Khelaïfi, les envies maternelles ne comptent pas et Carlo Ancelotti sait tout. Mbappé, même en étant chouchouté, devra être le grand joueur qu'il est. Sinon, Nacho se chargera de le conseiller sur la manière de retrousser ses manches pour remporter cinq coupes d'Europe », a conclu le journaliste.