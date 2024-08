Real ‍: Mbappé aura sa propre chaîne TV, son ego va adorer

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir, Kylian Mbappé fera ses grands débuts avec le Real Madrid en Liga. Une rencontre logiquement très attendue par les fans et observateurs du club merengue.

Le Real Madrid a déjà remporté un titre il y a quelques jours avec la Supercoupe d'Europe. Les Merengue ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin cette saison. L'objectif sera de tout soulever, pour le plus grand bonheur de Kylian Mbappé. Le capitaine de l'équipe de France n'est pas venu dans la capitale espagnole pour faire de la figuration. En Espagne, son talent pourrait mettre tout le monde d'accord. D'ailleurs, c'est tout le pays qui attend de voir la star française faire ses grands débuts. Et ce sera ce dimanche soir à Majorque. Pour l'occasion, ESPN voit d'ailleurs les choses en très grand.

Mbappé, un match qui sera très spécial pour sa grande première en Liga

En effet, le média a prévu ce dimanche soir de diffuser le match avec une caméra isolée sur Kylian Mbappé. « Il y aura un flux dédié sur ESPN+, qui sera juste une caméra focalisée sur Mbappé durant tout le match. Elle montrera toutes ses courses, toutes ses émotions, le suivra partout où il va sur le terrain », a même précisé Manuel de la Fe, vice-président de la production sur ESPN. A noter également que le stade de Majorque, l'enceinte de Son Moix, sera comble pour les débuts de Kylian Mbappé. Le club des Baléares va même faire avec la plus grande affluence de son histoire. De quoi lui donner le supplément d'âme nécessaire pour faire tomber le grand Real Madrid et gâcher la grande première de Mbappé sous les couleurs du club de la capitale espagnole. Déjà buteur face à l'Atalanta en Supercoupe d'Europe, le Français de 25 ans a néanmoins réussi ses débuts et compte bien continuer sur sa lancée face à un adversaire qui devrait lui laisser des espaces.