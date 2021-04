Real Madrid : Zidane désigné meilleur entraineur de l'histoire

Dans : Liga.

Il n’y a pas que la SuperLigue dans la tête de Florentino Pérez, même si le président du Real Madrid, récemment réélu et conforté à son poste pour plusieurs années, est la figure de proue de la nouvelle compétition créée par les plus grands clubs européens.

Le dirigeant espagnol doit aussi gérer la fin de saison de son club, et notamment la course pour le titre en Liga et en Ligue des Champions. Longtemps annoncé sur la sellette, Zinedine Zidane a réussi à inverser la tendance, notamment avec ses qualifications convaincantes face à Bergame et Liverpool, et a une nouvelle remontée en championnat avec une victoire dans le Clasico face au Barça. Résultat, Pérez, qui semblait quelque peu savonner la planche du technicien français pour un changement de coach cet été, et visait déjà Low ou Allegri pour le remplacer, a changé son fusil d’épaule. Dans El Chiringuito, il a annoncé la couleur et émis le désir de voir Zidane rester à son poste pour les années à venir.

« Zidane est le meilleur entraîneur que nous ayons eu dans l'histoire du club. C'est une légende. Il a une personnalité qui passe bien avec moi. Il ne supporte pas les conférences de presse, certains sont très lourds. Il ne dit rien mais il est heureux. Mais comme il l'a dit aussi, nous ne savons jamais ce qui peut se passer. Evidemment, je souhaite qu'il reste », a confié le président du Real Madrid, qui a récemment laissé filer quelques bruits dans la presse madrilène, notamment pour faire savoir qu’il avait l’intention d’offrir un nouveau contrat à Zizou. De quoi en faire le Sir Alex Ferguson de la Maison Blanche ? Zidane, qui se sent bien au Real même s’il arrive parfois à saturation avec la presse locale, n’y serait pas opposé. Il reste déjà à savoir comment va se terminer cette saison, et aussi ce sur quoi peut déboucher, à tous les niveaux, ce projet de SuperLigue.