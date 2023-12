Real Madrid ‍: Un désastre, Carlo Ancelotti est prévenu

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Carlo Ancelotti a pris tout le monde de vitesse et notamment le Brésil en prolongeant au Real Madrid jusqu'en 2026. De quoi lui permettre de travailler sereinement désormais ? C'est mal connaître la Maison Blanche.

L'histoire d'amour entre le Real Madrid et Carlo Ancelotti va continuer deux années de plus. En fin de contrat chez les Merengues en juin prochain, l'Italien vient finalement d'annoncer sa prolongation jusqu'en 2026. Un soulagement pour de nombreux supporters madrilènes, séduits par la stabilité amenée par le technicien. Un coup de massue par contre pour le Brésil qui voulait en faire son sélectionneur à l'issue de la saison actuelle. Le nœud du problème est bien là. Cette décision du Real qui a surpris les observateurs était surtout motivée par le fait de supprimer le problème brésilien de l'équation. La pression mise par la CBF devenait infernale dans le vestiaire madrilène. Toutefois, est-ce vraiment positif pour Carlo Ancelotti ?

Le Real doit encore gagner ou Ancelotti le paiera

En effet, au vu de cette information, on se demande si le Real Madrid voulait vraiment créer un projet sur le long terme avec Ancelotti et si cette prolongation n'est pas un peu précipitée. Le journaliste de la Cadena Ser Antonio Romero le confirme déjà : même avec deux ans de contrat en plus, Ancelotti reste sous pression niveau résultats. Au Real Madrid, l'armoire à trophées a plus de valeur qu'un contrat. Si le Real Madrid d'Ancelotti se rate d'ici la fin de saison, l'Italien prendra la porte.

🚨⚪️ BREAKING: Carlo Ancelotti has signed new deal at Real Madrid valid until June 2026. pic.twitter.com/MXcdpP0ZHl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 29, 2023

« S'il se bat jusqu'au bout, Carlo Ancelotti continuera évidemment la saison prochaine. Sinon, il partira. […] Que personne ne soit dupe, si d'ici la fin de la saison c'est un désastre et que la saison suivante commence et que le désastre continue, Carlo Ancelotti ne terminera pas la saison », a t-il lâché. Il précise cependant que le choix de garder Ancelotti n'est pas du au hasard. Les dirigeants madrilènes ont de l'estime pour l'Italien qu'ils considèrent comme le meilleur entraîneur sur le marché pour gérer le vestiaire. Ancelotti doit donc maintenir le cap en Liga et jouer le titre en Ligue des champions car il serait étonnant qu'un plan B du Brésil arrive sur sa table au cas où.