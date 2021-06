Real Madrid : Thomas Meunier en sueur face à Florentino Pérez

Dans : Liga.

Thomas Meunier a passé un sale moment avec le président du Real Madrid dans les couloirs du Parc des Princes en novembre 2019.

Le passage d’Eden Hazard au Real Madrid est pour le moment un échec. L’international belge, embêté par les blessures, n’arrive pas à enchaîner. Transféré à l’été 2019 pour une somme avoisinant les 150 ME selon certaines rumeurs, l’ancien joueur de Chelsea s’était rapidement blessé. Il était ensuite revenu dans une bonne forme. Mais alors qu’il semblait monter en puissance, Eden Hazard se blessait à la cheville après un contact avec son compatriote, Thomas Meunier, lors de PSG-Real Madrid le 26 novembre 2019. Une déconvenue qui l’éloignera des terrains deux mois. Pour certains supporters madrilènes, mais aussi Florentino Pérez, ce contact est à l’origine de son enchaînement de blessures. Le président du Real Madrid en veut à Thomas Meunier. Il lui a fait savoir dès la fin du match dans les couloirs du Parc des Princes. Le joueur du Borussia Dortmund le raconte dans un documentaire consacré à lui sur RTBF Sport.

« C'était dans un duel. Je mets le pied, il met le pied. Sa cheville reste bloquée. C'est un contact anodin entre un défenseur et un joueur offensif. Et je me souviens... Ça c'est une belle anecdote. Après le match, je suis dans le couloir. Et je vois Florentino Pérez (le patron du Real Madrid). Moi je serre la main de Pérez, je dis : "Enchanté." Et là, il me parle en français et je ne savais pas qu'il parlait français. Il me dit : "Enchanté ? Tu te rends compte que tu as blessé Eden Hazard ? Et tu me dis enchanté ?" Et là, j'ai craqué. Je me suis un peu emballé sur lui. Je dis : "J'ai blessé Eden Hazard ? Donc c'est de ma faute s'il s'est blessé là ?" Il dit : "Oui, oui, c'est de ta faute !" Je dis : "C'est un duel comme un autre." Enfin, c'est le football, c'est un duel comme un autre. Je ne m'attendais pas, déjà, à ce qu'il parle français, je ne savais pas. Et c'est quand même le président de Madrid, tu vois ? Et là, tu dis : "Wow ! Là, c'est pas mal, hein."», s’est remémoré Thomas Meunier. Florentino Pérez est dur en affaire et donc rancunier. Qu’il se rassure, Eden Hazard a l’occasion de reprendre confiance avec la Belgique pendant l’Euro. Les Diables Rouges affrontent la Russie samedi pour leur entrée dans la compétition.