Esp : Le but à 19 ME, Hazard explose les compteurs au Real

De nouveau absent pour le match de Liga face à Villarreal ce samedi, Eden Hazard continue d’agacer en Espagne. Le milieu offensif passe l’essentiel de son temps à l’infirmerie. A tel point que la presse locale s’est amusée à calculer sa rentabilité.

Un dernier forfait pour la route… A l’occasion de la 38e journée de Liga, le Real Madrid n’a pas pu compter sur Eden Hazard. Le milieu offensif était une fois de plus indisponible, sans doute à cause d’un nouveau pépin musculaire. En tout cas, l’entraîneur Zinédine Zidane a eu du mal à expliquer l’absence du Belge en conférence de presse. « Ce n’est pas une blessure grave mais nous ne voulons prendre aucun risque. S'il ne s’est pas entraîné avec l’équipe vendredi, c'est que quelque chose ne va pas », a répondu le coach français, qui a de quoi se sentir coupable.

Le prix d’Hazard à la minute

Rappelons que l’entraîneur était à l’origine du transfert d’Eden Hazard à l’été 2019, lorsque la star de Chelsea avait débarqué contre 100 millions d’euros, et avec quelques kilos en trop. Une mauvaise condition physique qui n’est sûrement pas étrangère à ses nombreuses blessures. Celles qui ne l’ont laissé disputé que 2.441 minutes depuis sa venue. Le quotidien As s’est donc amusé à calculer la faible rentabilité d’Eden Hazard. Et tenez-vous bien, entre son salaire et l’amortissement de son transfert, l’ancien joueur du LOSC coûte 39.400 euros par minute au Real Madrid !

Et ce n’est peut-être pas le résultat le plus choquant. Car au niveau des buts inscrits, chacune de ses cinq réalisations pèse environ 19 millions d’euros ! Autant dire que le calcul doit agacer le président Florentino Pérez, décidé à pousser Eden Hazard vers la sortie cet été. Son départ ravirait également Predrag Mijatovic, l’ancien Merengue lassé par les absences du Diable Rouge. « Mon Dieu... C'est assez inquiétant qu'il soit absent pour le match où tout se joue, a lâché le Monténégrin sur la Cadena SER. Il pense peut-être que l'Euro avec la Belgique est plus important que la Liga. C’est le Real Madrid qui te paye. » Et très cher !