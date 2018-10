Real Madrid : Lopetegui c'est fini, et c'est Fred Hermel qui le dit !

Dans : Liga, Foot Europeen, Mercato.

Julen Lopetegui va vivre mardi soir, face au FC Viktoria Plzen, son dernier match à la tête du Real Madrid.

Ce lundi soir sur RMC Sport, le journaliste Frédéric Hermel a confirmé la tendance donnée par la presse espagnole ces dernières heures : l’ex-sélectionneur de l’Espagne va être licencié par le champion d’Europe en titre. Et cela n’attendra certainement pas le Clasico contre le Barça pour être officialisé, contrairement à ce qu’annonçaient récemment Marca et AS.

« Quand vous entendez parler les dirigeants en privé, ce n’est même plus la peine d’imaginer encore un avenir pour Lopetegui au Real Madrid. Il va être licencié. On lui reproche clairement de perdre, rien d’autre. Il sera sur le banc mardi soir contre Plzen en Ligue des Champions, mais normalement à partir de mercredi ou jeudi, Solari sera nommé en intérim. Il faut trouver un coach et sur le marché, il n’y a pas grand-chose. Zidane ? C’est impossible. On parle de Jardim, Roberto Marinez et Conte. Mais pour l’heure, il n’y a pas de candidats évidents car Pérez n’est convaincu par personne » a lâché le spécialiste du Real Madrid, pour qui l’officialisation du départ de Julen Lopetegui est donc imminente. Cela n'aura pas duré longtemps pour l'ancien patron de la sélection espagnole...