Real Madrid : Le roi Karim Benzema a trouvé un valet de luxe !

Dans : Liga, Foot Europeen.

Complètement à la rue et placé en équipe réserve en début de saison, Vinicius Junior revit depuis le changement d’entraineur au Real Madrid.

Santiago Solari le met régulièrement dans le 11 de départ et cela fonctionne. Ce fut le cas face à l’Ajax Amsterdam cette semaine, où son slalom au cœur de la défense lui a permis de mettre le feu, puis de servir Karim Benzema pour le premier but décisif des Merengues en Ligue des Champions. Une offrande qui a comblé le Brésilien, pour qui l’attaquant français le méritait bien.

« Depuis que je suis arrivé à Madrid, Benzema m’a beaucoup aidé. Tout est plus facile avec Karim sur le terrain. Je le regarde beaucoup et je m’en inspire. Il m’aide toujours à prendre les bonnes décisions, et il fait tout pour que l’équipe gagne le match. Je suis vraiment heureux d’avoir pu l’aider à marquer », a glissé Vinicius Junior, qui fait ainsi gonfler les impressionnantes statistiques de l’ancien lyonnais en Ligue des Champions. Avec des partenaires jeunes, motivés, doués, décisifs et surtout aussi altruistes que lui, Karim Benzema se retrouve désormais clairement à la tête d’une attaque qui recommence à faire peur en Europe.