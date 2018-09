Real Madrid : Enfin un soutien - inattendu - après le départ de Cristiano Ronaldo

Dans : Liga, Foot Europeen, Serie A.

Depuis quelques jours, nombreux sont les observateurs à estimer que le Real Madrid est désormais plus fort sans Cristiano Ronaldo.

Entraîneur de l’AS Roma, Eusebio Di Francesco avait également un discours en ce sens mardi en expliquant que d’autres joueurs comme Marco Asensio avaient parfaitement remplacé CR7. Mais dans les colonnes du journal AS, le capitaine madrilène Sergio Ramos a calmé tout le monde, rappelant que le Portugais avait battu « tous les records » au Real Madrid et que si le jeu du Real est différent, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions.

« Cristiano a marqué une époque merveilleuse au Real. Il a battu tous les records. Mais maintenant, c’est le passé. Il a laissé un grand vide mais il a été comblé par des joueurs ambitieux. On sera aussi compétitifs qu’avec lui. On lui doit beaucoup. Je respecte ceux qui pensent que l’on peut être plus forts sans lui, mais il faut être patient. Avec "Cris", le jeu était plus linéaire. C’est différent sans lui car on a plus de possession » a tempéré Sergio Ramos, qui n’a pas la mémoire courte et qui sait ce que le Real Madrid doit à Cristiano Ronaldo sur les dernières années. Des déclarations qui réchaufferont peut-être l’ambiance entre les deux hommes, qui s’étaient envoyés quelques pics par presse interposée au moment où Luka Modric a été élu meilleur joueur de la saison par l’UEFA.