Real Madrid ‍: Endrick et sa femme, un contrat d’amour délirant

Dans : Liga.

Par Alexis Rose

Alors qu’il commence à se faire connaître du grand public avec ses buts sous le maillot du Real Madrid, Endrick a signé un contrat pour le moins étonnant avec sa nouvelle femme Gabriely Miranda.

Depuis quelques jours, Endrick vit un véritable conte de fées. Sur le terrain d’abord, le jeune brésilien commence à faire son trou au Real Madrid. Débarqué l’été dernier en provenance de Palmeiras, l’attaquant profite pleinement des miettes données par son entraîneur Carlo Ancelotti. Déjà buteur en Liga, Endrick a fait parler la poudre en Ligue des Champions mardi lors de la victoire du Real contre Stuttgart (3-1). Une réalisation pleine de confiance dans le temps additionnel montrant qu’Endrick est déjà un grand, en étant devenu le plus jeune buteur de Madrid dans l’histoire de la C1. Mais il n’y a pas que sur les pelouses que le joueur de 18 ans est brillant. Heureux, il l’est aussi dans sa vie privée. Puisque cette semaine, Endrick s’est officiellement marié à Gabriely Miranda, une mannequin brésilienne de 21 ans. Un mariage surprise qui n’a pas étonné la presse people, sachant que les deux amoureux forment un couple très proche et qu’ils sont ensemble depuis longtemps.

Endrick interdit d’avoir une petite amie virtuelle

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par GABRIELY MIRANDA (@gabrielymiiranda)

Leur relation est en tout cas spéciale, puisqu’ils ont signé un contrat avec des clauses assez surréalistes. Dans un document écrit devant un notaire, Endrick et Gabriely Miranda se sont interdits tout type de dépendance, ils ne peuvent pas changer de comportement l'un envers l'autre, ils ne peuvent pas utiliser des mots comme « euh, hum, ok, beauté, ok » dans leurs messages… Si la phrase « Je t'aime » est obligatoire chaque jour, les deux ne doivent pas se faire d’infidélité. Par exemple, Endrick n’a pas le droit d’avoir une petite amie virtuelle dans les jeux vidéo. Ils doivent enfin penser à des projets ludiques pour passer une bonne semaine. Et en cas de non-respect de toutes ces petites règles, le fautif doit « donner à l’autre ce qu’il veut à la fin du mois ». Les deux amoureux ont avoué tout cela dans un podcast brésilien il y a quelques mois, et on dirait bien qu’ils respectent leurs engagements vu qu’ils se sont mariés lundi dernier alors qu’Endrick est en train de complètement changer de dimension au Real Madrid.