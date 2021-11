Real Madrid : Eden Hazard en surpoids, les incroyables confidences

Dans : Liga.

Plombé par les blessures depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard vit de nouveau une saison difficile en Liga.

Et pour cause, le meneur de jeu de la Belgique n’a disputé que 10 matchs de championnat avec le Real Madrid pour un bilan famélique de zéro but et zéro passe décisive. La descente aux enfers d’Eden Hazard fait froid dans le dos quand on se rappelle le joueur incroyable qu’il était à Lille mais également à Chelsea, où il a été élu deux fois meilleurs joueurs de la saison en Premier League. Dans une interview accordée à La Chaîne L’Equipe, son ancien coéquipier lillois Ludovic Obraniak a raconté la descente aux enfers d’Eden Hazard, qui s’explique en partie par la prise de poids trop importante du Belge au moment de sa signature au Real Madrid en juillet 2019 pour 115 millions d’euros en provenance de Chelsea.

« Je suis un peu triste pour lui et ce qu’il lui arrive. C’est vrai qu’il avait légèrement abusé à son arrivée au Real Madrid et ensuite ça a été une réaction en chaine. Il a cherché à rétablir l’ordre naturel en revenant au poids. Donc il a créé des choses alors que son corps n’est pas habitué à avoir un tel surpoids. Et puis il y a eu l’action qui a tout déclenché avec Thomas Meunier. Puisqu’ils lui ont mis une plaque de fer dans le pied pour maintenir. Son corps l’a mal accepté. Et Eden, vous voyez son rapport au sol, aux appuis et aux changements de direction, et bien quand tu n’as plus les mêmes appuis, ça déclenche plein de blessures et il ne s’en remet pas. Il travaille dur pour essayer de revenir mais il y a des gens qui sont devant lui dans la hiérarchie. Je lui souhaite en tous cas de revenir vite car il nous manque » a regretté Ludovic Obraniak, dont le témoignage n’est pas vraiment de nature à rassurer les supporters du Real Madrid ainsi que des Diables Rouges.

La Belgique s'inquiète pour Hazard

Globalement, la situation d’Eden Hazard fait aussi peur à son sélectionneur Roberto Martinez. Bien que le n°10 des Diables Rouges soient actuellement apte, son manque de rythme et ses blessures à répétition ne rassurent pas le staff de la Belgique. « C'est une situation inhabituelle. Nous ne nous attendions pas à ce que cela se passe ainsi. Mais c'est le football. J'ai vu qu'il est médicalement bien en ce moment » a lancé l’ex-coach d’Everton avant de se montrer plus rassurant. « Il est en pleine forme. Nous avons une bonne relation avec le Real Madrid. Nous savons qu'il fait des efforts supplémentaires pour rester le plus en forme possible. Eden veut faire tout ce qu'il peut pour atteindre son plus haut niveau ». Un niveau qu’il va vite devoir retrouver s’il veut avoir un avenir au Real Madrid car au sein de la Casa Blanca, son éventuel départ commence sérieusement à faire parler au sein de la direction.

Dans son édition du jour, le journal Sport affirme que le Real Madrid aimerait vendre Eden Hazard pour environ 50 millions d’euros cet hiver ou au plus tard lors du mercato estival de 2022. Il faut dire que son départ permettrait de réaliser une économie salariale de l’ordre de 15 millions d’euros par an, une somme non négligeable pour le Real Madrid à l’heure où Florentino Pérez aimerait s’offrir Kylian Mbappé (PSG) ou Erling Haaland (Borussia Dortmund)… si ce n’est les deux. A Eden Hazard de prouver que malgré ses pépins physiques et ses problèmes de surpoids, il peut revenir à son meilleur niveau. S’il parvenait à redevenir le joueur qu’il était à Chelsea, nul doute que soudainement, le Real Madrid n'aurait plus aucune envie de le vendre au premier club acheteur…