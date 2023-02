Real Madrid : Carlo Ancelotti, un titre cette semaine ou la porte !

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid ne convainc plus grand monde depuis la reprise, et Carlo Ancelotti est pressenti pour en faire les frais si sa formation ne gagne pas le Mondial des Clubs cette semaine.

Sous ses airs placides, Carlo Ancelotti sent néanmoins la tension monter de plusieurs crans au Real Madrid. La dernière défaite face à Majorque en Liga offre une très grosse marge d’avance au FC Barcelone, qui peut désormais filer vers le titre s’il conserve le rythme de ces dernières semaines. Cette mauvaise passe de la Casa Blanca dure depuis trop longtemps, et la lourde défaite subie, dans le jeu notamment, face au club catalan en SuperCoupe d’Espagne a provoqué une cassure. Le Real n’est plus aussi dominateur, notamment sur le plan physique, et personne ne semble capable d’inverser la tendance. Si la formation madrilène a pu s’en sortir par miracle en Coupe face à Villarreal ou l’Atlético, Florentino Pérez ne cesse de mettre la pression sur son coach, avec qui le courant ne passe plus. L’entraineur italien voulait un renfort offensif cet hiver pour suppléer un Karim Benzema plus fragile depuis la Coupe du monde, mais il n’a rien eu. Si ce n’est l’impression, selon le journal espagnol Relevo, qu’il joue tout simplement sa tête au Maroc cette semaine.

Un coup de fouet avant la Ligue des Champions

En effet, le Real Madrid dispute la Coupe du monde des clubs, avec un match mercredi contre Al Ahly, puis une possible finale contre Flamengo ou Al-Hilal. Des adversaires à la portée du champion d’Europe, et une déconvenue lors de l’un des deux matchs pourrait justifier le licenciement de Carlo Ancelotti affirme le média espagnol. Même si les 1/8e de finale de la Ligue des Champions approchent à grand pas, l’impression des dirigeants madrilènes est que la dynamique n’est vraiment pas bonne, et qu’il faut un coup de fouet pour éviter un fiasco européen contre Liverpool, également mal en point. Privé de Benzema et Courtois notamment, même si les deux joueurs ont été inscrits sur la liste pour une potentielle finale en fin de semaine, le Real n’en mène pas large et seul un titre au Maroc peut sauver la peau de Carlo Ancelotti dans les prochains jours.