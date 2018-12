Real Madrid : Ça sent plus que jamais le divorce pour Isco

Dans : Liga, Foot Europeen.

A l’approche du mercato hivernal, l’avenir d’Isco semble de plus en plus tourné vers un départ. Le milieu de terrain, qui a connu un début de saison compliqué au niveau de son temps de jeu, s’était déjà embrouillé avec Santiago Solari, à qui il avait refusé de serrer la main après un match face à Eibar, et qui avait été ensuite envoyé en tribunes. Cette fois-ci, c’est lors de la défaite face au CSKA Moscou que tout s’est envenimé. Titulaire et capitaine, Marcelo a tendu le brassard à l’Espagnol quand il est sorti. Mais le milieu de terrain l’a refusé, envoyant le Brésilien le donner à Carvajal. Une décision contraire à ce qui avait été prévu, et qui montre qu’Isco semble en pleine coupure avec la Maison Blanche, lui qui a été vu faire de grands signes aux supporters madrilènes lors de la défaite face à Moscou. De son côté, Santiago Solari n’a pas voulu rebondir sur cette nouvelle crise autour d’Isco.

« Personne n’aime les sifflets, mais nous n’avons pas été bons et nous devons l’assumer. (...) C’est frustrant de perdre à la maison et ce n’est pas ce que nous attendions. Les sifflets sont normaux, le public s’exprime parce qu’il n’a pas aimé le résultat. Nous n’avons pas aimé non plus », a souligné l’entraineur madrilène, qui sait que ce 0-3 à domicile, même dans un match sans enjeu, fait tout de même très mauvais genre.