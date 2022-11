Real Madrid : Benzema agressé par un pur madrilène

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Forfait face au Rayo Vallecano, Karim Benzema a raté son troisième match consécutif avec le Real Madrid. Le Français ne veut prendre aucun risque, à deux semaines de la coupe du monde. Toutefois, pour l'ancien merengue Guti, il manque de respect envers son club.

La vie sans un ballon d'or n'est vraiment pas la même qu'avec. C'est ce que peut se dire le Real Madrid, orphelin de Karim Benzema depuis trois matchs en Liga. L'attaquant français souffre de fatigue musculaire à la cuisse gauche et il a manqué les réceptions de Séville et Gérone. Il semblait remis depuis, ayant disputé le match de Ligue des champions contre le Celtic mercredi dernier. Cependant, lundi soir, il était encore absent en championnat pour le derby au Rayo Vallecano. Un déplacement qui s'est mal passé pour les Merengues, battus 3-2. Ils ont perdu la première place de Liga au profit du Barça au passage.

Benzema n'a pas à snober le Real pour les Bleus

Le Real a souffert de l'absence de son meilleur joueur, étant moins inspiré offensivement. D'ailleurs, les Madrilènes n'ont gagné qu'une fois sur les quatre rencontres disputées toutes compétitions confondues sans leur ballon d'or. Autant dire que le forfait de dernière minute de Benzema n'a pas été apprécié, surtout qu'il était motivé par un principe de précaution. L'ancien joueur du club, Guti, a crevé l'abcès sur la chaîne DAZN. Pour lui, Benzema manque de respect à son club en voulant se préserver pour sa sélection nationale et le Mondial. Un comportement que les autres grands joueurs ne suivent pas.

🚨🗣️ Guti : « Benzema ? Je ne comprends pas. Messi joue, Lewandowski joue, tant d'autres joueurs le font. Tu dois accepter le risque de blessures avant la CDM, tu ne peux pas laisser ton club comme ça. » @elchiringuitotv — Madrid Hebdo 🇫🇷 (@RMadridHebdo) November 8, 2022

« Je ne comprends pas. Je vois Messi jouer avec le PSG et Lewandowski avec Barcelone. Et presque tous les joueurs dans les limites du possible. Il y a des risques de ne pas pouvoir aller à la Coupe du monde mais tu dois l'assumer. Tu ne peux pas laisser ton équipe de côté. […] C'est clair que personne ne veut la rater, mais ils le doivent à leurs équipes et à la compétition. Tu ne peux pas ne pas jouer parce que tu penses à la Coupe du monde », a t-il réagi agacé face à l'attitude précautionneuse de Karim Benzema. Une irritation d'autant plus forte chez certains observateurs en Espagne que le Real Madrid a toujours soutenu le joueur français, même pendant ses soucis judiciaires qui l'ont vu être écarté de l'Equipe de France pendant près de six ans.