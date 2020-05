Real Madrid : Benzema a un gros défaut, Haaland va lui faire payer

Dans : Liga.

L’opération avec le PSG pour faire venir Kylian Mbappé semblant très compromise pour cet été, le Real Madrid a tout de même l’intention de recruter un avant-centre de renom.

Et malgré quelques pistes aux quatre coins de l’Europe, la Maison Blanche va faire un gros effort pour faire venir Erling Haaland. La machine à buts de Dortmund a démontré qu’elle avait le niveau de la Ligue des Champions, en faisant notamment trébucher le PSG en huitième de finale aller en début d’année. De quoi faire saliver les dirigeants madrilènes, et inquiéter Karim Benzema ? Ce serait la tendance en tout cas dans la capitale espagnole, révèle Marca. Car selon le quotidien sportif, si l’attaquant français est respecté pour son apport, dans les buts comme dans le jeu, mais aussi par sa fidélité et son comportement irréprochable, un gros défaut a été pointé du doigt.

L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais n’est pas un véritable tueur dans les matchs capitaux, et le Real Madrid a besoin d’un Cristiano Ronaldo, un joueur qui ne pense qu’à marquer pour faire gagner son équipe dans les moments clés. C’est plus le profil du Norvégien de Dortmund, très attiré par le but quand KB9 cherche autant à faire jouer ses coéquipiers qu’à peser sur les défenses, ou décrocher pour garder le contact avec le ballon. Résultat, pour retrouver les sommets de l’Europe, et faute de concurrence étant données les performances de Jovic et Mariano cette saison, l’avenir appartient à Haaland, avec Benzema en lieutenant, ou bien sur le banc de touche, voire carrément sur le départ si les choses se présentent mal.