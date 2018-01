Real : La machine bugue, mais Cristiano Ronaldo n'est pas grillé !

Dans : Liga, PSG.

A l'instar du Real Madrid, Cristiano Ronaldo est dans le dur ces dernières semaines. L’international portugais peine à retrouver ses jambes de la saison dernière et cela commence forcément à inquiéter dans la capitale espagnole, à un mois de la réception du Paris Saint-Germain en 8es de finale de la Ligue des Champions. Néanmoins, il ne faut jamais penser que CR7 est mort. C’est tout du moins le message lancé par Rolland Courbis sur RMC. L’ancien coach du MHSC refuse de « commettre l’erreur de penser que Cristiano Ronaldo est fini ».

« C’est un joueur particulier, spécial. A l’image du Real, il traverse une période un peu difficile. La période difficile de Ronaldo correspond peut-être à la période délicate du Real Madrid. Mais quand on connait le sérieux de ce joueur, sa motivation, son caractère, ne l’enterrons pas trop vite. Il est critiquable en ce moment, mais ne commettons pas l’erreur de penser qu’il est fini. Dans deux ou trois semaines, il sera peut-être revenu à son meilleur niveau » a prévenu l’ex-entraîneur du Stade Rennais, qui met en garde le PSG. Dans un mois, CR7 sera peut-être redevenu la machine à but qui a fait de lui l’un des deux meilleurs joueurs du monde. Et la tâche parisienne sera forcément plus compliquée…