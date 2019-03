Real : Il avait prédit le fiasco, encore une victoire pour Zidane

Dans : Liga, Ligue des Champions, Foot Europeen.

Avec trois défaites à domicile, le Real Madrid a tout perdu ou presque en l’espace d’une semaine.

Sortis de la Coupe du Roi et distancés en Liga par le FC Barcelone, les Merengue ont cette fois pris la porte en Ligue des Champions après la déroute face à l’Ajax Amsterdam (1-4) mardi. Malgré le Mondial des clubs remporté, on peut déjà affirmer que le club madrilène a raté sa saison. Et ça, Zinédine Zidane l’avait senti venir. A peine quelques jours après son troisième sacre consécutif en C1, l’ancien entraîneur du Real avait déjà lancé un avertissement pour expliquer son départ.

Zidane avait vu juste

« C’est le moment de changer, pour les joueurs aussi. Après ces trois ans, c’est la décision adéquate. (…) Si je ne vois pas clairement que nous allons continuer à gagner, il est mieux de changer et de ne pas faire de bêtises », avait prévenu le Français en mai 2018. Visiblement, son départ n’a pas suffi. Son successeur Julen Lopetegui n’a pas fait long feu. Et Santiago Solari, même s’il a tenté de régénérer l’effectif avec des jeunes, a également échoué.

A croire que le Real avait besoin de davantage de changements, à commencer par le remplacement de Cristiano Ronaldo. D’ailleurs, il se murmure que le départ de Zidane serait en partie lié à celui de l’attaquant portugais à la Juventus Turin l’été dernier. Quoi qu’il en soit, le champion du monde 1998 a eu le flair nécessaire pour fuir avant que la Maison Blanche ne s'effondre.