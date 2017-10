Real : Gagner des titres, Cristiano Ronaldo ne vit que pour ça

Dans : Liga, Foot Europeen.

Avec deux championnats d’Espagne et trois Ligues des Champions à son palmarès, Cristiano Ronaldo n’a pas été déçu en signant au Real Madrid. Comme il le souhaitait lors de sa signature en juillet 2009, l’attaquant portugais a rempli son armoire à trophées en s’engageant avec le club désormais entraîné par Zinedine Zidane. Et heureusement, car cela est « vital » pour lui. C’est ce qu’il a déclaré à son ancien partenaire à Manchester United, Rio Ferdinand, lors d’une rencontre organisée par Nike.

« Sur le terrain, la chose la plus importante, c’est de gagner des trophées. Nous travaillons plus de 10 mois chaque année pour ça. Si au bout du compte, tu ne gagnes rien, tu te sens vide. C’est vital de remporter des titres. J’aime gagner des récompenses, qu’elles soient collectives ou individuelles car nous travaillons tous pour cela » a-t-il confié à l’ancien défenseur de Manchester United avant de répondre à une question qui intrigue forcément. « Ce que je ferais dans 10 ans ? Bonne question… Peut-être que je ferais de la boxe, comme toi (Ferdinand) » a-t-il lancé en plaisant. Reste qu’à 32 ans, on voit mal le natif de Funchal arrêter de sitôt tant ses capacités physiques semblent pouvoir l’amener encore très loin dans le temps.