Real : Zidane prendra une année sabbatique... dans 35 ans

Dans : Liga, Mercato.

Alors que tout lui réussit depuis deux ans, Zinedine Zidane connaît une saison difficile au Real Madrid. Distancé en Liga, le coach français n’a plus que la Ligue des Champions pour sauver sa saison. Il n’en fallait pas plus pour que certains médias espagnols avancent que l’ancien meneur de jeu des Bleus était « usé psychologiquement » et qu’il envisageait de quitter le Real Madrid à l’issue de la saison. Devant les médias, le principal intéressé a tordu le cou à cette rumeur.

« Je profite chaque jour et c'est beaucoup d'efforts, mais je suis jeune. Je n'ai pas 80 ans pour dire que je suis fatigué. J'en ai 45, j'ai de la marge. Tant que je ne me fatigue pas de ce travail, je vais continuer. Je suis bien ici et je vais me battre. Après, c'est au jour le jour. Peu importe si tu as un contrat long ou non. Je suis toujours passionné. Je suis jeune je ne fais pas ce métier depuis longtemps. Ma passion et mon envie sont toujours présentes. Après, c'est le quotidien qui dictera tout ça. J'ai envie de me battre, je me battrai toujours et j'ai envie de rester le plus longtemps possible ». Un message très clair de la part du coach merengue, déterminé à mener le Real Madrid sur le toit de l’Europe pour la 3e fois consécutive…