Real : Cristiano Ronaldo pète un câble et exige 80 ME par an !

Dans : Liga, Foot Europeen.

Quelques minutes après le coup de sifflet final le week-end dernier, Cristiano Ronaldo ne savourait pas le troisième sacre consécutif du Real Madrid en Ligue des Champions.

L’attaquant madrilène était plutôt occupé à menacer ses supérieurs d’un départ au mercato estival. Une énième tentative pour mettre la pression sur le président Florentino Pérez, à qu’il réclame une revalorisation depuis des mois. En effet, le Portugais, qui se considère comme le meilleur joueur au monde, estime que son salaire doit correspondre à ce statut.

Pour le moment, ce n’est pas du tout le cas puisque CR7, qui percevrait 21 M€ par an, se situe très loin derrière Lionel Messi (40 M€) et Neymar (37 M€). De plus, l’ancien Mancunien sait qu’il devra verser entre 15 et 25 M€ pour régler ses problèmes avec le fisc espagnol, annonce El Confidencial. C’est pourquoi Cristiano Ronaldo aurait réclamé un salaire annuel de 80 M€ brut, soit 50 M€ net ! Un montant ahurissant, y compris pour le Real qui a évidemment refusé.

Le Real a d’autres priorités

Bien sûr, le Merengue sait qu’il n’obtiendra pas cette somme. L’international portugais veut juste s’assurer qu’il dépassera ses concurrents. Mais l’attaquant de 33 ans aura du mal à convaincre Pérez, qui refuse de faire exploser sa masse salariale sachant que des recrues devraient débarquer cet été. Autant dire que les discussions risquent de durer un moment.