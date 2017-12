Real : Cristiano Ronaldo adore ce record, mais en vise un autre

Dans : Liga, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Cette saison, il y a pour le moment deux Cristiano Ronaldo. Celui en Liga qui peine à trouver le chemin des filets et à porter son équipe dans le sillage du FC Barcelone. Et celui en Ligue des Champions qui continue d’enfiler les buts comme des perles. A tel point que, grâce à sa réalisation contre le Borussia Dortmund, le Portugais vient d’enregistrer un nouveau record, puisqu’il est le premier joueur à marquer dans chaque match de poule de la première phase. Une marque qui lui plait particulièrement, même si CR7 a encore de grandes ambitions pour cette compétition.

« On gagne, je marque un joli but et je contribue au succès de l’équipe, je bats aussi un record assez important, alors je suis très heureux. C’est une compétition que j’aime beaucoup disputer et marquer de mes buts. Le plus important était de nous qualifier pour le tour suivant car on a envie de remporter à nouveau ce titre. On espère que le Real arrivera à gagner ce trophée une troisième fois d’affilée », a livré l’attaquant madrilène, qui sait qu’aucune équipe n’a jamais gagné trois fois de suite la Ligue des Champions. La seule à l’avoir remporté deux fois consécutivement est le Real Madrid, série justement en cours.