Real : Ce que Carlo Ancelotti n'ose plus faire à Karim Benzema

Ce samedi soir en Liga, le Real Madrid a battu Cadix. Karim Benzema était titulaire malgré la rencontre retour des quarts de finale de la Ligue des champions mardi à Chelsea.

Le Real Madrid ne remportera vraisemblablement pas la Liga cette saison. Les Merengue sont distancés de 11 points par le Barça après 29 journées disputées. Mais le club de la capitale espagnole veut jouer tous les matchs restants à fond, surtout que deux titres sont encore à aller chercher, que ce soit en Coupe du Roi ou en Ligue des champions. D'ailleurs, le Real Madrid sera de nouveau sur le pont mardi soir contre Chelsea pour assurer sa place dans la dernier carré de la compétition. Même si ce match est très important, Karim Benzema était de la partie ce samedi soir à Cadix. De quoi en surprendre certains à Madrid. Mais pour Carlo Ancelotti, difficile de ne pas faire jouer le Ballon d'Or.

Benzema, le plaisir coupable d'Ancelotti

A la presse, l'entraineur italien a justifié son choix concernant Karim Benzema, assumant apprécier voir le Français jouer peu importe les conditions. « Je retiens le jeu de l'équipe, ça a été un match bien réalisé à un moment important de la saison. Ça n'a pas été facile de le préparer, mais l'attitude des joueurs sur le terrain a été exemplaire. C'est le genre de matches qui te mettent le doute. Beaucoup de joueurs ont brillé, Tchouaméni a bien joué, Ceballos, Asensio, Karim, comme toujours... Donc oui, il y a des doutes, mais aussi la sérénité de savoir que l'on dispose de nombreux recours sur le banc. Il y a un joueur de 35 ans qui a joué un match fantastique mercredi soir, et qui rejoue un autre match fantastique trois jours plus tard. Karim, c'est le signal que l'équipe va très bien physiquement. Avant le match, je lui ai dit que je le mettais et que j'allais le faire sortir quand il serait fatigué, mais je l'ai senti tellement bien, tellement frais... Et lui aussi, il était un peu triste de ne pas avoir marqué, mais ses combinaisons avec Rodrygo devant sont spectaculaires, ça a été un réel plaisir de le voir jouer. J'ai eu du mal à le faire sortir parce que je voulais encore profiter de son talent sur le terrain », a notamment indiqué Carlo Ancelotti, qui n'aura pas sorti Benzema contre Cadix. Reste à savoir si cela aura du bon pour la rencontre contre Chelsea ou si l'ancien de l'OL subira un coup de pompe physique à Stamford Bridge.