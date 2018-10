Real : Capello a trouvé le joueur parfait pour remplacer Cristiano Ronaldo

Dans : Liga, Mercato, Serie A.

Cet été, le Real Madrid a pris un vrai risque en refusant de recruter une grande star internationale pour remplacer Cristiano Ronaldo.

En effet, le président Florentino Pérez a misé sur la stabilité et a parié sur deux jeunes peu confirmés, à savoir Mariano Diaz et Vinicius Junior. Il est trop tôt pour dire si ce risque est payant ou pas, mais il est évident que le Real Madrid est en grande difficulté en ce début de saison, notamment sur le plan offensif. Ancien entraîneur du club merengue, Fabio Capello a une idée bien précise du joueur qui pourrait définitivement faire oublier Cristiano Ronaldo lors du prochain mercato estival.

« Je suis fan d’Icardi. Si j’étais le Real Madrid, je le recruterais immédiatement. C’est un spécialiste dans la zone de vérité, comme l’a été Cristiano Ronaldo ces derniers temps. C’est un joueur qui voit et qui sent le but. Si vous lui mettez trois ballons dans la surface, il arrive à frapper dans n’importe quelle situation » a confié dans Marca l’Italien, totalement fan du capitaine de l’Inter Milan. Difficile de lui donner tort. Surtout que les statistiques de Mauro Icardi parlent pour lui ces derniers temps. Déjà auteur de 5 buts cette saison, l’Argentin a fait trembler les filets à 29 reprises la saison dernière, toutes compétitions confondues…