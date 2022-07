Real : Benzema menacé, le choix fort signé Ancelotti

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Avec 44 buts et 15 passes décisives la saison dernière, Karim Benzema a sans conteste été l’homme fort du Real Madrid.

Du haut de ses 34 ans, Karim Benzema est incontestablement l’atout offensif n°1 du Real Madrid. La saison dernière, l’international tricolore a prouvé sa valeur en guidant le club merengue vers deux sacres en Liga et en Ligue des Champions. Grand favori dans la course au Ballon d’Or, le natif de Lyon a mis tout le monde d’accord, des supporters aux dirigeants madrilènes en passant par son entraîneur Carlo Ancelotti. A en croire les informations obtenues par le site Defensa Central, l’entraîneur italien du Real Madrid a d’ailleurs fait un choix fort en ce début de mercato en faveur de Karim Benzema. Et pour cause, le média dévoile que Florentino Pérez a songé à un coup ronflant sur le marché des transferts en s’intéressant à Luis Suarez, libre de tout contrat depuis le 30 juin et la fin de son bail à l’Atlético de Madrid.

Ancelotti refuse Luis Suarez au Real Madrid

Le patron du Real Madrid se voyait bien réaliser ce très gros coup sur le marché des transferts en profitant de la situation de joueur libre de Luis Suarez pour le recruter et ainsi offrir à Carlo Ancelotti une doublure de luxe à Karim Benzema. Flatté par la volonté de Florentino Pérez de renforcer l’effectif à sa disposition, l’ex-entraîneur de Chelsea et de l’AC Milan a néanmoins refusé la signature de Luis Suarez. Et pour cause, Carlo Ancelotti a estimé que la venue d’un tel attaquant était susceptible de bousculer l’équilibre du vestiaire et la hiérarchie en attaque. Aux yeux de l’entraîneur madrilène, Karim Benzema est incontestablement le n°1 en attaque et par conséquent, il n’est pas nécessaire selon lui de recruter un joueur d’un tel calibre en doublure. Une belle marque de confiance que Karim Benzema, qui entretient une relation très forte avec Carlo Ancelotti, saura apprécier à sa juste valeur.