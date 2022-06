Karim Benzema en veut encore, le Real dit oui

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Faute d’avoir trouvé un « 9 » pour cet été, le Real Madrid renouvelle plus que jamais sa confiance en Karim Benzema.

Karim Benzema au Real Madrid, c’est une affaire qui marche et cela ne pas s’arrêter de sitôt. Il y a un an ou deux, l’hypothèse d’un retour à l’Olympique Lyonnais pour y finir sa carrière avait été envisagée. Mais désormais, ce n’est plus d’actualité. En effet, KB9 va signer un nouveau contrat avec la Maison Blanche, et celui-ci porte sur deux saisons. Il sera donc valable jusqu’en juin 2024, et mettra certainement d’éventuelles primes, notamment si l’international français remporte le Ballon d’Or, voire la Coupe du monde. Selon Marca, le Real Madrid n’a pas rechigné à prolonger son attaquant de 34 ans, surtout étant donné son rendement cette saison encore. Plus affuté que jamais, plus efficace dans les moments importants, Karim Benzema est totalement indispensable à l’heure actuelle.

Le journal madrilène l’affirme, l’accord a été trouvé il y a peu, même si l’issue ne faisait aucun doute. Des discussions d’autant plus faciles qu’il n’y aura aucune concurrence de poids à Karim Benzema la saison prochaine, la venue d’un nouvel attaquant de stature internationale n’étant désormais plus à l’ordre du jour. A son retour de vacances, le Français devrait donc parapher un nouveau contrat qui s’ajoutera à sa longue fidélité au maillot merengue.

Zéro concurrence pour Karim Benzema

Un dossier de réglé donc pour le Real Madrid, qui se pose néanmoins des questions sur son attaque, étant donné que tout dépend ou presque de Karim Benzema. Il ne faudrait pas que le « Nueve » vienne à se blesser ou à connaitre une sérieuse baisse de régime, car derrière, Jovic et Mariano ne font pour le moment pas le poids. Mais Florentino Pérez semble persuadé que l’un de ses protégés de longue date va encore casser la baraque pour cette saison 2022-2023.