Real ‍: Ancelotti est cash, Mbappé n’est pas le bienvenu

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Après la victoire en amical contre Manchester United (2-0) ce jeudi, Carlo Ancelotti a de nouveau esquivé le sujet Kylian Mbappé. Pour l’entraîneur du Real Madrid, son effectif n’a pas besoin de l’attaquant du Paris Saint-Germain.

Malgré la situation de Kylian Mbappé, le Real Madrid ne se précipitera pas. La Maison Blanche suit forcément le feuilleton au Paris Saint-Germain, qui pousse son attaquant vers la sortie afin d’éviter un départ libre à l’été 2024. Mais le club dirigé par Florentino Pérez semble parti pour jouer la montre. En attendant que la direction madrilène se manifeste, Carlo Ancelotti a reçu pour consigne d’esquiver les questions sur le Parisien. De toute façon, l’entraîneur des Merengue estime que son groupe n’a pas besoin de Kylian Mbappé.

« Nous sommes performants parce que l'équipe a beaucoup de qualité, il n'y a pas d'autre explication, a réagi l’Italien après la victoire en amical face à Manchester United. Il y a une grande qualité, du physique, de la technique et de l'implication. Le nouveau système (4-4-2) fonctionne bien. Je pense que Vinicius s'y adapte bien. Il aime jouer un peu plus à l'intérieur, même si je pense qu'il devrait aussi jouer sur le côté parfois. Rodrygo et Vinicius créent beaucoup de danger avec le ballon. On peut pratiquer un jeu direct en transition, et la qualité de Bellingham nous aide dans cet aspect. »

« Une équipe sans ego »

« L'effectif ? Il est bien comme ça. Nous avons la chance d'avoir une équipe sans ego, c'est le plus important, a souligné l’ancien coach parisien. C'est plus simple pour gérer le vestiaire. Avec les quatre recrues, nous n'aurons aucun problème d'effectif. Le problème, ce serait d'avoir un groupe sans qualité. L'équipe est bien, motivée, comme la saison dernière. L'effectif est très bien. Nous sommes au complet. Si l'effectif serait meilleur avec Kylian Mbappé ? Autre question. » Carlo Ancelotti ne tiendrait sûrement pas le même discours en cas d’arrivée de l’international tricolore.